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РИА Новости
Война в Сирии

Опыт России по разрешению кризиса в Сирии достоин учебника, считает депутат

19:18 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия имеет уникальный опыт урегулирования региональных конфликтов, комплекс мер, использовавшихся в Сирии, достоин учебников по разрешению подобных кризисов, считает депутат Госдумы, глава группы дружбы парламентов РФ и САР Дмитрий Саблин.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью разрешения региональных конфликтов.
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"Мы имеем единственный уникальный опыт как на любой территории, используя весь комплекс различных мероприятий, непосредственно возвращать мирную жизнь для людей, которые там живут. Конечно, все особенности (конкретного конфликта) надо разбирать, но ситуация в Сирии достойна учебников по обучению как таким комплексом мер можно кризисную ситуацию привести в нормальное состояние", - сказал Саблин РИА Новости.
Он отметил также, что параллельно с усилиями России в разрешении сирийского кризиса идёт активное противостояние этому со стороны западных партнёров, которые под видом урегулирования конфликтов наоборот их разжигают. Но несмотря на это, в САР вернулась мирная жизнь.
"Да, есть территория деэскалации, которая блокирована; да, есть попытки вылазок с зон деэскалации, но на территории урегулирования конфликтов межрегиональных, межконфессиональных, их просто не существует", - сказал парламентарий.
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Он уточнил, что Россия использует целый комплекс мер по урегулированию конфликта: это военные, политические, дипломатические, гуманитарные мероприятия. Все это даёт общий результат.
Саблин также напомнил, что Россия имела подобный опыт и в урегулировании конфликта на Кавказе. "Россия имеет этот единственный уникальный опыт. Посмотрите, что было у нас на Кавказе. На Кавказе абсолютно спокойно сегодня", - сказал депутат.
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Война в СирииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Госдума РФДмитрий СаблинВладимир ПутинСирияВ мире
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