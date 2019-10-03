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РИА Новости

Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"

19:10 03.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Акции против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе прошли в среду в ряде городов Украины.
"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешено и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц", - заявил Зеленский в видеообращении к народу.
По его словам, такие политики хотят использовать митинги, чтобы "вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 17:24РИА Новости
Захарова не видит смысла комментировать недовольство "формулой Штайнмайера"
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"Формула Штайнмайера"ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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