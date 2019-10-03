Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешено и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц", - заявил Зеленский в видеообращении к народу.