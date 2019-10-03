Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Акции против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе прошли в среду в ряде городов Украины.
"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешено и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц", - заявил Зеленский в видеообращении к народу.
По его словам, такие политики хотят использовать митинги, чтобы "вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности"