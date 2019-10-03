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РИА Новости

В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос

19:03 03.10.2019
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CC BY 2.0 / Marco Becerra / Burj Al ArabОтель Бурдж-эль-Араб
Отель Бурдж-эль-Араб
CC BY 2.0 / Marco Becerra / Burj Al Arab
ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае не исключает возможности появления на МКС женщины-космонавта из ОАЭ, заявил в эфире Дубайского телевидения глава программы подготовки эмиратских космонавтов Салем аль-Марри.
"Как вы видели, государство воодушевлено, очень счастливо присутствием Хазза в космосе и его возвращением, и конечно, у нас должны быть следующие миссии, почему нет, может и женщина полететь", - сказал аль-Марри с места приземления корабля "Союз МС-12" с первым эмиратским космонавтом на борту.
Хазза аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Вчера, 17:59РИА Новости
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Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
ОАЭ воодушевлены успешным полетом своего космонавта
РИА
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