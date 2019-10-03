В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос

"Как вы видели, государство воодушевлено, очень счастливо присутствием Хазза в космосе и его возвращением, и конечно, у нас должны быть следующие миссии, почему нет, может и женщина полететь", - сказал аль-Марри с места приземления корабля "Союз МС-12" с первым эмиратским космонавтом на борту.