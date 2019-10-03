Медведев прибыл во Дворец Революции в Гаване

ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, который находится с рабочим визитом на Кубе, прибыл во Дворец Революции для переговоров с председателем госсовета и совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
В церемониальном зале Дворца главу российского правительства и российскую делегацию встречала рота почетного караула. Оркестр исполнил гимны Кубы и РФ.
Медведев и Бермудес поприветствовали российскую и кубинскую делегации, после чего проследовали на переговоры в узком составе. Затем состоятся российско-кубинские переговоры в расширенном составе. Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и ряде других сфер, также стороны планируют подписать ряд соглашений и коммерческих контрактов.
До того, как Медведев прибыл во дворец Революции, он по сложившейся среди официальных иностранных делегаций традиции возложил венок к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти на площади Революции - центральной площади Гаваны.