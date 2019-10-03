Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом

СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Совет безопасности ООН из-за ситуации с Карабахом.

"Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе, резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу - имплементации принятых решений. Совет безопасности ООН - высший международный орган. Если в течение более 25 лет решения, принятые Советом безопасности не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций", - заявил он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил Алиев, иной раз резолюции СБ ООН выполняются в течение нескольких дней, иной раз они вообще не требуются для проведения военных действий. "В нашем же случае резолюции остаются на бумаге", - подчеркнул президент Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.