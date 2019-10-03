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РИА Новости

Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом

18:54 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Совет безопасности ООН из-за ситуации с Карабахом.
"Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, в том числе, резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, более 25 лет они не выполняются. И тут мы подходим к важному вопросу - имплементации принятых решений. Совет безопасности ООН - высший международный орган. Если в течение более 25 лет решения, принятые Советом безопасности не выполняются, то это вызывает очень много вопросов об эффективности этой организации. Нас в Азербайджане беспокоит выборочный характер реализации, имплементации резолюций", - заявил он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Как отметил Алиев, иной раз резолюции СБ ООН выполняются в течение нескольких дней, иной раз они вообще не требуются для проведения военных действий. "В нашем же случае резолюции остаются на бумаге", - подчеркнул президент Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
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С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Совет Безопасности ООНИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаВалдайООНРоссияАзербайджанАрменияВ мире
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