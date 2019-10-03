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РИА Новости

Россия и Китай активизируют работы по проекту "Один пояс - один путь"

18:51 03.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия и Китай договорились об активизации сотрудничества в рамках работы китайского проекта "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин.
"Одной из несущих опор "Большой Евразии" призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Мы договорились с нашими китайскими друзьями об активизации этой работы", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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По его словам, именно руководствуясь принципами совместного, общего прогресса вместе с партнерами строится Евразийский экономический союз. "Это интеграционное объединение основано на равноправии, прагматизме, учете интересов друг друга. При этом наш союз это не закрытый рынок. ЕврАзЭС активно развивает международные связи", - добавил он.
"Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, вот только что, буквально на днях, подписали соответствующий такой же договор с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном, ведутся переговоры с Израилем, Египтом. Вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве", - пояснил президент РФ.
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Помимо этого он отметил, что стартовала и реализация программы сотрудничества между Евразийской комиссией и АСЕАН на 2019-2020 годы.
"Все эти договоренности важны для формирования Большого Евразийского партнерства с потенциальным участием стран ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН и рядом других государств. Построение такого типа отношений между государствами, основанного на прагматизме, учете интересов друг друга, это не благие пожелания и мечты, не вопрос отдаленного будущего, оно возможно и, более того, реализуется сейчас", - подчеркнул Путин.
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Форум "Один пояс — один путь"Международный дискуссионный клуб "Валдай"Евразийский экономический союзШОСВладимир ПутинКитайВ мире
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