Россия и Китай активизируют работы по проекту "Один пояс - один путь"

"Все эти договоренности важны для формирования Большого Евразийского партнерства с потенциальным участием стран ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН и рядом других государств. Построение такого типа отношений между государствами, основанного на прагматизме, учете интересов друг друга, это не благие пожелания и мечты, не вопрос отдаленного будущего, оно возможно и, более того, реализуется сейчас", - подчеркнул Путин.