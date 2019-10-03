Путин рассказал о реализации проектов евразийских торговых маршрутов

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россией уже реализуется ряд совместных проектов евразийских торговых маршрутов, в их числе "Север-Юг", "Европа - Западный Китай" и "Арктика – Сибирь - Азия", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент отметил, что Россия открыта и готова для совместной работы по построению "евразийского транспортного каркаса", развития сетей торговых маршрутов.

"Уже реализуется здесь целый ряд совместных проектов. Один из них - торговый маршрут "Север-Юг", пройдет через нашу территорию из стран Европы через Каспийский регион в центральные азиатские государства - Иран и Индию. Другой, "Европа - Западный Китай", соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря. Еще один перспективный маршрут - "Арктика – Сибирь - Азия". Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь центра Евразии соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океана", - сказал Путин.

"Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта, это на самом севере России, на полуострове Ямал, реализацию всего комплекса проектов Северного морского пути намерены ускорить и завершить. А также строительство железнодорожной магистрали Курагино – Кызыл… с последующим ее выходом на железнодорожную сеть Монголии, Китая и других государств региона. Готовы работать по этой инициативе, имеющей общеевразийское значение, со всеми заинтересованными партнерами", - добавил Путин.

Он отметил, что такие транспортные артерии служат стимулом к выстраиванию отношений, основанных на конкуренции и солидарности.

"На наш взгляд, трансграничные, транснациональные транспортные артерии служат ключом, стимулом к выстраиванию отношений, основанных не только на естественной конкуренции, но и, что очень важно, на солидарности, потому что если не будет политической и экономической стабильности в одной из стран, по которой проходит маршрут, то не заработает и вся цепочка", - пояснил Путин.