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РИА Новости

Путин рассказал о реализации проектов евразийских торговых маршрутов

18:47 03.10.2019 (обновлено: 19:27 03.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россией уже реализуется ряд совместных проектов евразийских торговых маршрутов, в их числе "Север-Юг", "Европа - Западный Китай" и "Арктика – Сибирь - Азия", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Президент отметил, что Россия открыта и готова для совместной работы по построению "евразийского транспортного каркаса", развития сетей торговых маршрутов.
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"Уже реализуется здесь целый ряд совместных проектов. Один из них - торговый маршрут "Север-Юг", пройдет через нашу территорию из стран Европы через Каспийский регион в центральные азиатские государства - Иран и Индию. Другой, "Европа - Западный Китай", соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря. Еще один перспективный маршрут - "Арктика – Сибирь - Азия". Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь центра Евразии соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океана", - сказал Путин.
"Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта, это на самом севере России, на полуострове Ямал, реализацию всего комплекса проектов Северного морского пути намерены ускорить и завершить. А также строительство железнодорожной магистрали Курагино – Кызыл… с последующим ее выходом на железнодорожную сеть Монголии, Китая и других государств региона. Готовы работать по этой инициативе, имеющей общеевразийское значение, со всеми заинтересованными партнерами", - добавил Путин.
Он отметил, что такие транспортные артерии служат стимулом к выстраиванию отношений, основанных на конкуренции и солидарности.
"На наш взгляд, трансграничные, транснациональные транспортные артерии служат ключом, стимулом к выстраиванию отношений, основанных не только на естественной конкуренции, но и, что очень важно, на солидарности, потому что если не будет политической и экономической стабильности в одной из стран, по которой проходит маршрут, то не заработает и вся цепочка", - пояснил Путин.
"Именно руководствуясь принципами совместного прогресса, вместе с партнерами мы строим Евразийский экономический союз", - заключил президент России.
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