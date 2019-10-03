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РИА Новости

Сбербанк назвал данные об утечке записей клиентов некорректными

18:47 03.10.2019 (обновлено: 19:20 03.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сбербанк получил информацию об утечке данных клиентов от своей службы кибербезопасности, данные СМИ о 60 миллионах записей некорректны, сообщил журналистам представитель банка.
"После продолжения расследования мы выдвинули несколько версий, в том числе, стали отрабатывать информацию, связанную с тем, что около 60 миллионов карт находятся в открытом доступе, предлагаются к продаже. Данную информацию мы подтвердить не можем, такой информацией не располагаем, даже можем подтвердить, что она несколько некорректная из-за многочисленных несовпадений", - заявил представитель банка.
Стенд Сбербанка России
Вчера, 13:21Сказано в эфире
Глава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.
При этом представитель кредитной организации отметил, что банк знал о ситуации с утечкой данных до сообщений СМИ. "Служба кибербезопасности получила информацию по другим источникам ранее, более того, значительно", - подчеркнул он.
"Наша директория - примерно на 50% записей меньше, это, условно, около 40 (миллионов - ред.). Всего у нас около 18 миллионов кредитных карт. Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. Мы исходим из того, что теоретически в открытом доступе находится информация о 200 клиентах. Утечки 60 миллионов - ее не существует. Никакой утечки "миллионов", - пояснил представитель Сбербанка.
Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.
Сбербанк подтвердил утечку в интернет данных по картам только 200 клиентов, но и их средства в безопасности, отмечалось в сообщении банка.
Стенд Сбербанка
Вчера, 17:59РИА Новости
В Сбербанке назвали возможную причину утечки данных клиентов
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