Сбербанк назвал данные об утечке записей клиентов некорректными

"Наша директория - примерно на 50% записей меньше, это, условно, около 40 (миллионов - ред.). Всего у нас около 18 миллионов кредитных карт. Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. Мы исходим из того, что теоретически в открытом доступе находится информация о 200 клиентах. Утечки 60 миллионов - ее не существует. Никакой утечки "миллионов", - пояснил представитель Сбербанка.