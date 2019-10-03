Россия открыта к работе по созданию евразийского транспортного каркаса

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что без создания современной транспортной инфраструктуры невозможно развивать торговлю и промышленную кооперацию, Россия открыта для совместной работы по ускорению формирования евразийского транспортного каркаса.

По его словам, основой для выстраивания равноправных и направленных в будущее отношений является экономическое партнерство, которое открывает реальные перспективы для устойчивого и долгосрочного развития всех. Путин привел в пример транспортную взаимосвязанность: "без создания современной автомобильной, морской, железнодорожной инфраструктуры невозможно развивать торговлю, промышленную кооперацию, налаживать взаимные обмены в любых других сферах".

"Необходимо вместе подумать, как нам ускорить формирование такого евразийского транспортного каркаса, настоящей сети широтных и меридианных торговых маршрутов. Безусловно, Россия открыта для такой совместной работы и уже реализует здесь целый ряд совместных проектов", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент уточнил, что один из таких проектов - торговый маршрут Север-Юг, который пройдет по России из стран Европы через Каспийский регион в центральноазиатские государства - Иран и Индию. Другой проект - маршрут Европа-Западный Китай - соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря. Еще один перспективный, по мнению Путина, маршрут - Арктика-Сибирь-Азия.