Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T18:41Z
https://ria.ru/20191003/1559411840.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147499/56/1474995609_0:42:3071:1769_1036x0_80_0_0_dc082c53baddc9862078fab1d43bdad9.jpg
РИА Новости

Глава Русской общины сравнил национализм в Латвии с наркоманией

18:41 03.10.2019
253
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид города Рига в Латвии
Вид города Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вид города Рига в Латвии . Архивное фото
РИГА, 3 окт – РИА Новости. Глава Русской общины Латвии Владимир Соколов считает, что национализм в республике можно сравнить с наркоманией.
"Национализм как особая форма наркомании! Что общего у национализма и наркомании? И там и там нужно все время повышать степень "дозы", так как достижение одной из поставленных "нацзадач" приводит к появлению следующей "нацзадачи" и так бесконечно, до полного исчезновения субъекта "нацзадачи". В ходе ломки наркоман применяет все более "тяжелые" наркотики. Но и националист вынужден применять все более жестокие меры для решения своей "нацзадачи". Наркоман, не остановившись, заканчивает свою жизнь. Нацнаркоман не только уничтожается сам как человек, но зачастую приводит к гибели государство и общество, в котором живет", - написал Соколов в Facebook.
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи
5 сентября, 20:41РИА Новости
"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что хочет развивать в стране "современный национализм", а также призвал ограничить использование русского языка в медиапространстве.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, 40% из них русскоязычные. В республике один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного.
Русская община Латвии – одна из крупнейших общественных организаций Латвии, насчитывающая несколько десятков тысяч членов.
Здание завода Радиотехника в Риге
8 июня 2018, 08:00РИА Новости
Умереть в одиночестве. Как исчезают страны Восточной Европы
1600010
Обсудить 1
Владимир СоколовЛатвияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал, как мировому сообществу разрешить международные конфликты
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Киев не подписывал соглашений с ДНР и ЛНР в Минске
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
Митрополит Иларион рассказал о мироточащей иконе в центре Москвы
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о реализации проектов евразийских торговых маршрутов
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Логотип сайта Ria.ru
Выпускающий редактор РИА Новости Святослав Павлов попал в базу "Миротворца"
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Сочи
Президент Казахстана отметил роль России в решении глобальных проблем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию до выхода из ДРСМД
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий призвал прекратить искусственное преследование стран Совета Европы
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Здание посольства США в Киеве
Посольство США в Киеве поддержало согласование "формулы Штайнмайера"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин обвинил США в ухудшении ситуации с безопасностью в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
23:07В Шотландии родителям запретят шлепать детей
Лента новостейМолния