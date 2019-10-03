Глава Русской общины сравнил национализм в Латвии с наркоманией

РИГА, 3 окт – РИА Новости. Глава Русской общины Латвии Владимир Соколов считает, что национализм в республике можно сравнить с наркоманией.

"Национализм как особая форма наркомании! Что общего у национализма и наркомании? И там и там нужно все время повышать степень "дозы", так как достижение одной из поставленных "нацзадач" приводит к появлению следующей "нацзадачи" и так бесконечно, до полного исчезновения субъекта "нацзадачи". В ходе ломки наркоман применяет все более "тяжелые" наркотики. Но и националист вынужден применять все более жестокие меры для решения своей "нацзадачи". Наркоман, не остановившись, заканчивает свою жизнь. Нацнаркоман не только уничтожается сам как человек, но зачастую приводит к гибели государство и общество, в котором живет", - написал Соколов в Facebook

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что хочет развивать в стране "современный национализм", а также призвал ограничить использование русского языка в медиапространстве.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, 40% из них русскоязычные. В республике один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного.