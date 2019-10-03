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РИА Новости

На Алтае семилетний мальчик угнал у родителей иномарку и попал в ДТП

18:41 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик вместе со своим знакомым в алтайском Рубцовске угнал у родителей автомобиль BMW, выехал на трассу и столкнулся с грузовым автомобилем, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГИБДД региона.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло на трассе Рубцовск - Угловское несколько дней назад.
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"Предварительно установлено, что двое детей взяли у родителей ключи от автомобиля BMW, припаркованного у дома, проехали по частному сектору, а когда оказались на трассе, во время разворота столкнулись с грузовым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал", - сказали в ведомстве.
Материалы о случившемся уже переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.
Видео с места ДТП размещено в социальных сетях и набирает сотни просмотров - очевидно, что его снял второй участник аварии.
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Судя по видео, мальчики сами очень сильно испугались произошедшего и просят второго участника аварии отвезти их домой, чтобы вернуться к родителям. Собеседник удивляется происходящему, узнает сколько им лет, где они живут, кто их родители и как они оказались за рулем автомобиля.
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