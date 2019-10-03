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РИА Новости

Россия и Азербайджан договорились о продолжении ВТС

18:36 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия и Азербайджан договорились о продолжении работы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
"Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют пять миллиардов долларов, из которых три миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Ильхам АлиевВладимир ПутинРоссияАзербайджанВ мире
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