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РИА Новости

Рада отменила закон о химической кастрации педофилов

18:30 03.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Парламент Украины по предложению президента Владимира Зеленского отменил закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них.
Решение на заседании в четверг поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Трансляцию вел телеканал "Рада".
Верховная рада в июле приняла закон о химической кастрации педофилов, однако Зеленский наложил вето на этот закон, отметив, что он нарушает ряд положений конституции страны. По его мнению, документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.
Как сообщается в пояснительной записке, законом предполагалась принудительная химическая кастрация педофилов и насильников, однако она не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и после 65 лет. Также предполагалось усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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