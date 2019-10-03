Рада отменила закон о химической кастрации педофилов

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Парламент Украины по предложению президента Владимира Зеленского отменил закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них.

Решение на заседании в четверг поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Трансляцию вел телеканал "Рада".

Верховная рада в июле приняла закон о химической кастрации педофилов, однако Зеленский наложил вето на этот закон, отметив, что он нарушает ряд положений конституции страны. По его мнению, документ не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.