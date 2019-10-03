Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T20:05Z
https://ria.ru/20191003/1559411092.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155941/30/1559413016_0:290:2048:1442_1036x0_80_0_0_b0659ab9270ac8c33813e6596c99d50b.jpg
РИА Новости

Путин призвал отдать должное Трампу в урегулировании ситуации в КНДР

18:28 03.10.2019 (обновлено: 20:05 03.10.2019)
393
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин отметил усилия американского коллеги Дональда Трампа для урегулирования корейской проблематики.
"Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам и президента Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг - преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба.
Триумфальные ворота в Пхеньяне
20 сентября, 19:11РИА Новости
МИД КНДР поддержал намерение Трампа изменить подход в отношениях ряда стран
1100020
Обсудить 1
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Дональд ТрампВладимир ПутинСочиСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии призвал обозначить сроки вступления страны в ЕС
РИА
Новости
LIVE: Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба Валдай
Пленарное заседание клуба "Валдай" с участием Путина. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин рассказал о перспективе урегулирования на Корейском полуострове
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал, как мировому сообществу разрешить международные конфликты
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поражении "террористического интернационала"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин подчеркнул роль России как одного из гарантов мировой безопасности
Президент России Владимир Путин и первый заместитель председателя Госсовета и Совмина Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в Кремле
Лидер Кубы выразил надежду на встречу с Путиным во время визита в Россию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани оценил проект Франции по ядерной сделке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Россия предложит африканским странам сотрудничество в различных сферах
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Россия и Китай активизируют работы по проекту "Один пояс - один путь"
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время десантирования из самолета Ил-76МД в ходе показных тактических учений в Приморье
Американские СМИ назвали самый мощный российский самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
23:07В Шотландии родителям запретят шлепать детей
Лента новостейМолния