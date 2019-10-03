Путин призвал отдать должное Трампу в урегулировании ситуации в КНДР

"Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам и президента Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг - преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба.