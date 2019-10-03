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РИА Новости

Король Иордании назвал условие для разрешения палестинского конфликта

18:25 03.10.2019 (обновлено: 18:38 03.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт может закончиться только при решении по типу "двух государств", заявил король Иордании Абдалла II.
"Закончиться он (конфликт - ред.) может только при помощи решения о двух государствах. Только так мы можем обеспечить мир в регионе в соответствии с резолюциями ООН. Только так мы можем положить конец этому конфликту", - заявил он на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
26 сентября, 19:34РИА Новости
Палестина аннулирует соглашения с Израилем в случае аннексии долины Иордана
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Абдалла IIИорданияПалестинаИзраильВ мире
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