Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T19:30Z
https://ria.ru/20191003/1559410880.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155941/30/1559413012_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_4f3c050da6a646c1f02ace693c788766.jpg
РИА Новости

Путин подчеркнул роль России как одного из гарантов мировой безопасности

18:25 03.10.2019 (обновлено: 19:30 03.10.2019)
196
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия полностью выполняет свои обязательства одного из гарантов мировой безопасности и миропорядка, так будет и дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с коллегами, перед тем как войти в этот зал, говорили об одной из острейших проблем – терроризме. У нас еще действительно много нерешенных проблем в России, вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих влиятельных и ответственных держав планеты", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка, и я уверен, так будет и дальше, особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Вчера, 18:27РИА Новости
Россия предложит африканским странам сотрудничество в различных сферах
1700002
Обсудить 0
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил за создание равной неделимой безопасности в мире
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал, как мировому сообществу разрешить международные конфликты
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Россия предложит африканским странам сотрудничество в различных сферах
Президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему в мире невозможно единообразие
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал отдать должное Трампу в урегулировании ситуации в КНДР
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин обвинил США в ухудшении ситуации с безопасностью в мире
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя - 2019
Путин заявил, что Азия возвращает себе место в мировых делах
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о шансах России преуспеть в развитии ИИ
Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
Король Иордании назвал условие для разрешения палестинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
Путин рассказал о соотношении госсуверенитета и глобализации
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин поддержал участие разных стран в решении проблем Сирии
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о реализации проектов евразийских торговых маршрутов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
23:07В Шотландии родителям запретят шлепать детей
Лента новостейМолния