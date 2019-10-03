Путин подчеркнул роль России как одного из гарантов мировой безопасности

"Мы с коллегами, перед тем как войти в этот зал, говорили об одной из острейших проблем – терроризме. У нас еще действительно много нерешенных проблем в России, вместе с тем благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих влиятельных и ответственных держав планеты", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".