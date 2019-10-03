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РИА Новости

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

18:19 03.10.2019 (обновлено: 20:48 03.10.2019)
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
"Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья, она называлась "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории", - рассказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, "наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма".
"Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны - развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - подчеркнул Путин.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если б вместо Горбачева ,ещё в те годы был Путин ,то не было б и лихих 90 ,возможно и союз республик сохранили ,жили б люди намного лучше ,были б впереди планеты всей
3 октября, 19:15
AAllaneporada
6515000126
Главное это нацистов выявлять и ликвидировать, и в этом очень хорошо помогают социальные сети и меседжеры, даже типа закрытые, и это очень хорошо.
3 октября, 19:17
МММоё Мнение
41601082
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