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РИА Новости

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

18:18 03.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
"Мы незамедлительно вошли в контакт, как и положено, с представителями ЦБ, связались с правоохранительными органами и Роскомнадзором. Была организована работа по проверке всех наших систем без исключения" - заявил он.
Стенд Сбербанка России
Вчера, 13:21Сказано в эфире
Глава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.
Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.
Сбербанк подтвердил утечку в интернет данных по картам только 200 клиентов, но и их средства в безопасности, отмечалось в сообщении банка.
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Вчера, 12:43РИА Новости
Крупные утечки данных в банках в мире в 2018-2019 годах
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Сбербанк РоссииРоскомнадзорПроисшествия
Популярные комментарии
Самая дырявая безопасность в Сбере!!! С ровного места сняли с карты 1500 рублей!!! Пришёл с претензией к ним, а они послали куда подальше!!!
3 октября, 20:49
mr.serg1771
1900203
Я в этом банке несколько месяцев пыталась добиться чтоб в моем лк убрали данные по счетам другого человека, после этого меня никто не убедит, что у них можно брать кредитную карту.
3 октября, 19:55
ggiulietta-94
1712002
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