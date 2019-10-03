Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.

"Мы незамедлительно вошли в контакт, как и положено, с представителями ЦБ, связались с правоохранительными органами и Роскомнадзором. Была организована работа по проверке всех наших систем без исключения" - заявил он.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.