Путин рассказал о поражении "террористического интернационала"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Мы нанесли поражение уже практически победившему международному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима… сотен, а может в дальнейшем и тысяч вооруженных головорезов", - сказал Путин, отвечая на вопросы экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай".