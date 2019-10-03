Путин рассказал о поражении "террористического интернационала"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Мы нанесли поражение уже практически победившему международному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима… сотен, а может в дальнейшем и тысяч вооруженных головорезов", - сказал Путин, отвечая на вопросы экспертов международного дискуссионного клуба "Валдай".
XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство". Помимо ответов на вопросы экспертов, одной из важных частей заседания станут международные встречи Путина. Президент России на полях заседания клуба провел переговоры с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.