Путин рассказал об опыте межнационального взаимодействия внутри России

"Для нас, очевидно, что многообразие внутри государства – это норма, она учит и терпению, и терпимости, в подлинном смысле этих слов, как способность понять и принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы. Думаем, что этот наш опыт может быть полезен многим нашим партнерам", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".