Путин рассказал об опыте межнационального взаимодействия внутри России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Опыт межнационального взаимодействия внутри России может быть полезен многим странам, заявил президент России Владимир Путин.
"Для нас, очевидно, что многообразие внутри государства – это норма, она учит и терпению, и терпимости, в подлинном смысле этих слов, как способность понять и принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы. Думаем, что этот наш опыт может быть полезен многим нашим партнерам", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их разнообразие и при этом сохранила единство живущих в ней народов.
"Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим", - уточнил президент.