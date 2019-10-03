Путин сравнил международные отношения с музыкой

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил международные отношения с "глобальным концертом", в котором должны учитываться интересы каждого участника, чтобы "музыка исполнялась без фальши".

Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" отметил, что в ХIХ веке применительно к дипломатии использовали такой термин, как "концерт великих держав".

"Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте, модели развития интересов культуры и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", - сказал президент.

Он подчеркнул, что именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться по-настоящему прагматичные, основанные на взаимном уважении, а значит предсказуемые и прочные отношения.