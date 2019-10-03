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РИА Новости

Путин сравнил международные отношения с музыкой

18:10 03.10.2019 (обновлено: 18:52 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил международные отношения с "глобальным концертом", в котором должны учитываться интересы каждого участника, чтобы "музыка исполнялась без фальши".
Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай" отметил, что в ХIХ веке применительно к дипломатии использовали такой термин, как "концерт великих держав".
"Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте, модели развития интересов культуры и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", - сказал президент.
Он подчеркнул, что именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться по-настоящему прагматичные, основанные на взаимном уважении, а значит предсказуемые и прочные отношения.
XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство". Помимо ответов на вопросы экспертов, одной из важных частей заседания станут международные встречи Путина. Президент России на полях заседания клуба провел переговоры с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Вчера, 18:37РИА Новости
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