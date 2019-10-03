Путин оценил успехи сирийского урегулирования

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем, в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь - крайне вынужденное исключение", - сказал он во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Порой кажется, отметил Путин, что многие новые и хронические проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен. "Сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. И на сирийском направлении Россия вместе с партнерами, конечно, в одиночку мы не смогли бы этого сделать никогда, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверенитет, думая о жизни и безопасности людей, все же многое сделали. Именно на основе таких подходов можно решить и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии", - указал президент.