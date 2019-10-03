Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T18:53Z
https://ria.ru/20191003/1559410191.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155940/28/1559402810_0:0:2920:1644_1036x0_80_0_0_40d7b19cd5b9aa236fcc71f79d1b8f0e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин оценил успехи сирийского урегулирования

18:08 03.10.2019 (обновлено: 18:53 03.10.2019)
227
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью разрешения региональных конфликтов.
"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем, в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь - крайне вынужденное исключение", - сказал он во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".
Президент указал, что в Сирии "мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства". "С настоящей, я говорю это без преувеличения, с настоящей террористической армией", - заявил Путин.
Порой кажется, отметил Путин, что многие новые и хронические проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен. "Сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. И на сирийском направлении Россия вместе с партнерами, конечно, в одиночку мы не смогли бы этого сделать никогда, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверенитет, думая о жизни и безопасности людей, все же многое сделали. Именно на основе таких подходов можно решить и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии", - указал президент.
Шестнадцатое ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
800005
Обсудить 0
Война в СирииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поражении "террористического интернационала"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин поддержал участие разных стран в решении проблем Сирии
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин сравнил международные отношения с музыкой
Лента
новостей
Владимир Путин проводит очередное совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения
Путин рассказал об опыте межнационального взаимодействия внутри России
Президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему в мире невозможно единообразие
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин рассказал о перспективе урегулирования на Корейском полуострове
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
Путин рассказал о соотношении госсуверенитета и глобализации
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил за создание равной неделимой безопасности в мире
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль Азии в решении глобальных проблем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал отдать должное Трампу в урегулировании ситуации в КНДР
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил надежду на сохранение мирового порядка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
01:11Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
Лента новостейМолния