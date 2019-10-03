Путин рассказал о соотношении госсуверенитета и глобализации

"Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие примеры прогресса, при этом сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях. И в своем движении вперед доказывают, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, что устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности, а не обязательно отказа от них", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".