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РИА Новости

Путин рассказал о соотношении госсуверенитета и глобализации

18:06 03.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Азиатские страны показывают, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности, заявил президент России Владимир Путин.
"Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие примеры прогресса, при этом сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях. И в своем движении вперед доказывают, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, что устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности, а не обязательно отказа от них", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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