Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T18:41Z
https://ria.ru/20191003/1559409890.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155939/85/1559398588_0:0:3095:1740_1036x0_80_0_0_666cb013e6d0344b6be94f78c7d93c04.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии

18:03 03.10.2019 (обновлено: 18:41 03.10.2019)
1579
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.
"Некоторые зарубежные партнеры... с которыми мы работаем на международной арене, честно говоря, пытались мешать, противодействовать (урегулированию в Сирии - ред.)", - сказал он во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".
Путин напомнил, что в 2015 году было принято решение о начале российской операции в Сирии. "Скажу прямо, далеко не все... верили, что это может закончиться как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, есть ли у нас понимание, спрашивали, в какое осиное гнездо мы полезли", - вспомнил президент.
XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".
Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
30 сентября, 02:48РИА Новости
Операция российских ВКС в Сирии
1810306
Обсудить 0
Война в СирииМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В миреВладимир ПутинСирия
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
Путин оценил успехи сирийского урегулирования
Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Лента
новостей
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал митинги против "формулы Штайнмайера"
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
Лента новостейМолния