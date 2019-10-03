Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии

"Некоторые зарубежные партнеры... с которыми мы работаем на международной арене, честно говоря, пытались мешать, противодействовать (урегулированию в Сирии - ред.)", - сказал он во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Путин напомнил, что в 2015 году было принято решение о начале российской операции в Сирии. "Скажу прямо, далеко не все... верили, что это может закончиться как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, есть ли у нас понимание, спрашивали, в какое осиное гнездо мы полезли", - вспомнил президент.