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РИА Новости

ОАЭ воодушевлены успешным полетом своего космонавта

17:59 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на космодроме Байконур
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. ОАЭ рассчитывают подготовить больше космонавтов для отправки на орбиту, сообщил директор космического бюро при Космическом центре Мухаммеда бен Рашида Саид Кармустаджи Дубайскому телеканалу.
В четверг россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС. Аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.
"В будущем мы надеемся, что будут и другие космонавты. Мы ищем и поощряем желающих стать космонавтами, а также ищем человека, который бы представил ОАЭ на МКС", - сказал Кармустаджи с места приземления корабля "Союз МС-12".
По его словам, в отряд эмиратских космонавтов уже входит Султан аль-Нейяди - дублер аль-Мансури, который прошел одинаковую с ним подготовку.
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Хаззаа аль-МансуриМеждународная космическая станцияОАЭВ мире
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