ОАЭ воодушевлены успешным полетом своего космонавта

ДОХА, 3 окт - РИА Новости. ОАЭ рассчитывают подготовить больше космонавтов для отправки на орбиту, сообщил директор космического бюро при Космическом центре Мухаммеда бен Рашида Саид Кармустаджи Дубайскому телеканалу.
В четверг россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС. Аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.
"В будущем мы надеемся, что будут и другие космонавты. Мы ищем и поощряем желающих стать космонавтами, а также ищем человека, который бы представил ОАЭ на МКС", - сказал Кармустаджи с места приземления корабля "Союз МС-12".
По его словам, в отряд эмиратских космонавтов уже входит Султан аль-Нейяди - дублер аль-Мансури, который прошел одинаковую с ним подготовку.