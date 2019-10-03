ОАЭ воодушевлены успешным полетом своего космонавта

Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на космодроме Байконур

ДОХА, 3 окт - РИА Новости. ОАЭ рассчитывают подготовить больше космонавтов для отправки на орбиту, сообщил директор космического бюро при Космическом центре Мухаммеда бен Рашида Саид Кармустаджи Дубайскому телеканалу.

В четверг россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС. Аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.

"В будущем мы надеемся, что будут и другие космонавты. Мы ищем и поощряем желающих стать космонавтами, а также ищем человека, который бы представил ОАЭ на МКС", - сказал Кармустаджи с места приземления корабля "Союз МС-12".