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РИА Новости

В Сбербанке назвали возможную причину утечки данных клиентов

17:59 03.10.2019 (обновлено: 18:26 03.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Стенд Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Причиной утечки данных карт 200 клиентов Сбербанка скорее всего стал один из сотрудников, взлома или хакерской атаки не было, сообщил журналистам представитель банка.
"Никакого взлома или хакерской атаки на автоматизированные системы банка не было. Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. В числе основных версий - информацию мог получить только сотрудник Сбербанка, имеющий особые административные права. Наше предположение, что физически мог быть разобран компьютер, а твердый диск мог быть изъят", - сказал он.
Стенд Сбербанка России
Вчера, 13:21Сказано в эфире
Глава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.
Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.
Сбербанк подтвердил утечку в интернет данных по картам только 200 клиентов, но и их средства в безопасности, отмечалось в сообщении банка.
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Вчера, 12:43РИА Новости
Крупные утечки данных в банках в мире в 2018-2019 годах
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