В Сбербанке назвали возможную причину утечки данных клиентов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Причиной утечки данных карт 200 клиентов Сбербанка скорее всего стал один из сотрудников, взлома или хакерской атаки не было, сообщил журналистам представитель банка.

"Никакого взлома или хакерской атаки на автоматизированные системы банка не было. Роскомнадзор не зафиксировал никакой утечки. В числе основных версий - информацию мог получить только сотрудник Сбербанка, имеющий особые административные права. Наше предположение, что физически мог быть разобран компьютер, а твердый диск мог быть изъят", - сказал он.

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк проводит служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.