В Польше произошел подземный толчок в шахте, есть раненые

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Тектонический подземный толчок произошел в Шахте Белшовице в населенном пункте Руда Шленская, сообщает Главное горнодобывающее управление.
По данным управления, в момент толчка под землей работало 17 человек. "С 16 шахтерами установлен контакт. Ведутся поиски одного человека", - говорится в сообщении.
При этом Главное горнодобывающее управление сообщает, что двое из горняков ранены. В то же время издание Onet сообщает о 16 раненых шахтерах.
Толчок произошел на глубине около тысячи метров.