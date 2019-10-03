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РИА Новости

В Польше произошел подземный толчок в шахте, есть раненые

17:56 03.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Тектонический подземный толчок произошел в Шахте Белшовице в населенном пункте Руда Шленская, сообщает Главное горнодобывающее управление.
По данным управления, в момент толчка под землей работало 17 человек. "С 16 шахтерами установлен контакт. Ведутся поиски одного человека", - говорится в сообщении.
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В Гае один человек погиб, двое ранены из-за обрушения пород на шахте
При этом Главное горнодобывающее управление сообщает, что двое из горняков ранены. В то же время издание Onet сообщает о 16 раненых шахтерах.
Толчок произошел на глубине около тысячи метров.
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