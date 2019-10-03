Путин заявил, что Азия возвращает себе место в мировых делах

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Азия возвращает себе место в мировых делах, укрепляет позиции во всех сферах, включая экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня Азия на всем громадном протяжении от Магриба и Ближнего Востока до Восточной и Юго-Восточной Азии возвращает себе естественное место в мировых делах, сомасштабное ее великому наследию и сегодняшнему, безусловно, громадному, растущему потенциалу", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам Путина, укрепление позиций азиатских государств заметно во всех сферах, особенно в экономике. В регионе формируется более трети мирового валового продукта, опережая среднемировые темпы, повышается уровень жизни, активно внедряются передовые технологии.