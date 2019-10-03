Путин заявил, что Азия возвращает себе место в мировых делах

"Сегодня Азия на всем громадном протяжении от Магриба и Ближнего Востока до Восточной и Юго-Восточной Азии возвращает себе естественное место в мировых делах, сомасштабное ее великому наследию и сегодняшнему, безусловно, громадному, растущему потенциалу", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".