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РИА Новости

Нарколог: мода на здоровый образ жизни снизила число больных алкоголизмом

17:45 03.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМужчина совершает пробежку по набережной в Москве
Мужчина совершает пробежку по набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Мужчина совершает пробежку по набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мода на здоровый образ жизни и социальную успешность способствует снижению количества больных алкоголизмом в РФ, считает директор ННЦ наркологии - филиала национального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Ранее сообщалось, что заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 2010 к 2018 году с 70,4 до 32 случаев на 100 тысяч населения. По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом "зависимость от алкоголя (алкоголизм)", включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 2,08 миллиона человек до 1,3 миллиона человек (с 1,46% до 0,88% населения)".
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"Я хочу сказать, что последние десять лет в нашей стране проводилась очень серьезная и очень грамотная информационно-пропагандистская работа. Если еще лет десять назад была такая, знаете, мода на кураж, на выпивку, то благодаря этой большой работе, которая проводится сейчас в СМИ, сформировалась мода на здоровье, на поддержание здоровья, на социальную успешность... Много для этого делается, поэтому среди молодых людей существенно уменьшилось количество людей, которые употребляют алкоголь", - заявила Клименко.
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Директор ННЦ наркологии подчеркнула, что в медицинском сообществе алкоголизм однозначно расценивается как болезнь. "То, что алкоголизм является заболеванием – это уже доказано много лет назад и в медицинском сообществе даже не обсуждается. Другой вопрос, что на течение алкоголизма влияет очень много разных факторов, в том числе и много социальных факторов. Но это болезнь со всеми присущими любой хронической болезни динамическими особенностями", - подчеркнула она.
Клименко отметила, что большую роль в борьбе с употреблением алкоголя играют ограничения по времени и месту продажи, а также по возрасту покупателя. "Эти ограничительные меры принимаются, и они очень хорошо срабатывают", - сказала она.
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ФМИЦПН имени В.П. СербскогоТатьяна КлименкоЗдоровье - ОбществоРоссияОбщество
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