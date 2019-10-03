Нарколог: мода на здоровый образ жизни снизила число больных алкоголизмом

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мода на здоровый образ жизни и социальную успешность способствует снижению количества больных алкоголизмом в РФ, считает директор ННЦ наркологии - филиала национального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Ранее сообщалось, что заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 2010 к 2018 году с 70,4 до 32 случаев на 100 тысяч населения. По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом "зависимость от алкоголя (алкоголизм)", включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 2,08 миллиона человек до 1,3 миллиона человек (с 1,46% до 0,88% населения)".

"Я хочу сказать, что последние десять лет в нашей стране проводилась очень серьезная и очень грамотная информационно-пропагандистская работа. Если еще лет десять назад была такая, знаете, мода на кураж, на выпивку, то благодаря этой большой работе, которая проводится сейчас в СМИ, сформировалась мода на здоровье, на поддержание здоровья, на социальную успешность... Много для этого делается, поэтому среди молодых людей существенно уменьшилось количество людей, которые употребляют алкоголь", - заявила Клименко.

Директор ННЦ наркологии подчеркнула, что в медицинском сообществе алкоголизм однозначно расценивается как болезнь. "То, что алкоголизм является заболеванием – это уже доказано много лет назад и в медицинском сообществе даже не обсуждается. Другой вопрос, что на течение алкоголизма влияет очень много разных факторов, в том числе и много социальных факторов. Но это болезнь со всеми присущими любой хронической болезни динамическими особенностями", - подчеркнула она.