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РИА Новости

Трамп заявил, что хотел бы расследования Украиной деятельности Байденов

17:45 03.10.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
Украина "должна" расследовать деятельность семьи Байдена, а Китай "уже начал" подобное расследование, заявил Трамп журналистам. Он не привел каких-либо подробностей относительно расследования в Китае.
"Я бы сказал президенту (Украины Владимиру) Зеленскому, что на вашем месте я бы начал расследование против Байденов", - сказал Трамп. Подобные слова, обнаружившиеся в распечатке предыдущего разговора Трампа с Зеленским после жалобы анонимного служащего ЦРУ, послужили предлогом для начала процесса импичмента Трампу.
Трампа спросили также, просил ли он о расследовании в отношении Байденов председателя КНР СИ Цзиньпина. "Я не просил, но ясно, что нам об этом стоит начать думать", - ответил Трамп.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года.
Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и дело самого Хантера Байдена.
Здание Капитолия в Вашингтоне
30 сентября, 23:34РИА Новости
В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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