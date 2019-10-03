Трамп заявил, что хотел бы расследования Украиной деятельности Байденов

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Украина "должна" расследовать деятельность семьи Байдена, а Китай "уже начал" подобное расследование, заявил Трамп журналистам. Он не привел каких-либо подробностей относительно расследования в Китае.

"Я бы сказал президенту (Украины Владимиру) Зеленскому, что на вашем месте я бы начал расследование против Байденов", - сказал Трамп. Подобные слова, обнаружившиеся в распечатке предыдущего разговора Трампа с Зеленским после жалобы анонимного служащего ЦРУ, послужили предлогом для начала процесса импичмента Трампу.

Трампа спросили также, просил ли он о расследовании в отношении Байденов председателя КНР СИ Цзиньпина. "Я не просил, но ясно, что нам об этом стоит начать думать", - ответил Трамп.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является одним из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года.