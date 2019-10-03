В доме подозреваемого в атаке на полицейских в Париже проводят обыск

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полиция проводит обыск в доме подозреваемого в совершении нападения в префектуре в Париже, в результате которого скончались четыре человека, сообщает телеканал Полиция проводит обыск в доме подозреваемого в совершении нападения в префектуре в Париже, в результате которого скончались четыре человека, сообщает телеканал BFMTV

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Нападавший был застрелен. В результате нападения четыре человека скончались.

Телеканал отмечает, что еще одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу.