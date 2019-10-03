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РИА Новости

В доме подозреваемого в атаке на полицейских в Париже проводят обыск

17:41 03.10.2019
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© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Полиция проводит обыск в доме подозреваемого в совершении нападения в префектуре в Париже, в результате которого скончались четыре человека, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Нападавший был застрелен. В результате нападения четыре человека скончались.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 17:22РИА Новости
Макрон прибыл в район префектуры полиции, где произошло нападение
Телеканал отмечает, что еще одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу.
По данным телеканала, прокуратура Парижа начала расследование произошедшего. Отмечается, что антитеррористическая прокуратура города также следит за ходом дела.
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