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РИА Новости

В Минприроды прокомментировали увольнение главы Росгидромета

17:38 03.10.2019
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© РИА НовостиМаксим Яковенко
Максим Яковенко
© РИА Новости
Максим Яковенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-служба Минприроды не стала комментировать увольнение главы Росгидромета Максима Яковенко, который лишился своей должности в четверг решением правительства РФ.
"Такие кадровые решения не комментируют, а исполняют", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы министерства, добавив, что само распоряжение еще не поступало в Минприроды.
Яковенко возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года.
Росгидромет находится в ведении Минприроды и осуществляет функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, по мониторингу окружающей среды и ее загрязнения, а также по государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.
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