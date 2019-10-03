В Минприроды прокомментировали увольнение главы Росгидромета

"Такие кадровые решения не комментируют, а исполняют", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы министерства, добавив, что само распоряжение еще не поступало в Минприроды.

Росгидромет находится в ведении Минприроды и осуществляет функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, по мониторингу окружающей среды и ее загрязнения, а также по государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.