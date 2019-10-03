В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации

СТРАСБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого во время дебатов о московских протестах.
© Страница "Петр Толстой и его команда" в FacebookПопытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
Попытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
Как сообщил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, на балкон зала заседаний проник "какой-то сумасшедший" и попытался прервать Толстого своими выкриками.
"Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии", — добавил депутат.
Провести дебаты о протестах во время предвыборной кампании в Мосгордуму предложила политгруппа "Альянс либералов и демократов за Европу", ПАСЕ предложение поддержала.
2 октября, 19:28Сказано в эфиреПолитолог: кому-то не нравится присутствие России в ПАСЕ? Ну и что?Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы, заявили в организации. В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт прокомментировал ситуацию с возвращением российской делегации в ПАСЕ.
Для мероприятия выбрали формат, по которому обсуждение проходит на пленарном заседании, без принятия обязывающих рекомендаций.
Толстой едва успел взять слово на дебатах и поблагодарить зал за то, что "у России сегодня есть возможность отвечать на обвинения", как раздались выкрики, передает корреспондент РИА Новости.
"Вы видите, что происходит в колыбели демократии?" — обратился Толстой к присутствующим.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила нарушителя порядка немедленно покинуть зал.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.
29 августа, 18:17РИА НовостиПарламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)