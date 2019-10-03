В Тамбове ликвидировали пожар на химзаводе

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на складе химической продукции завода "Пигмент" в Тамбове, где пострадали два человека, сообщило ГУМЧС по региону.

Информация о возгорании продукции на складе площадью 200 квадратных метров завода "Пигмент" по улице Монтажников в Тамбове поступила спасателям в 15.05 мск четверга. Пожар был локализован в 15.15 мск.

"Пожар ликвидирован в 15.40 (мск). В результате пожара в здании выгорело имущество на площади 200 квадратных метров. Имеется пострадавший: мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС, в результате пожара пострадали два человека, у одного из них серьезные ожоги. Второй сам пришел в больницу с жалобой на ожоги верхних дыхательных путей.

По данным ГУМЧС, причина пожара устанавливается.