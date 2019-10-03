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РИА Новости

Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах в московской школе

17:31 03.10.2019
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин у народного мемориала, организованного в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". 31 марта 2018
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин у народного мемориала, организованного в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня. 31 марта 2018
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о побоях из-за видео с издевательствами в московской школе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее в социальных сетях появилось видео издевательств над учеником столичной школы №1536, которого одноклассники опустили головой в унитаз. Как сообщал столичный главк СК, не позднее 2 октября группа подростков в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, применила к сверстнику физическую силу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будут допрошены сотрудники школы.
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"Председатель Следственного комитета России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проведение доследственной проверки и ход расследования двух уголовных дел о происшествиях в Москве и Челябинской области, о которых сообщили средства массовой информации", - сказала Петренко.
Она уточнила, что на контроль поставлена также проверка по сюжету СМИ о том, что москвичка с двумя детьми не может попасть в свою квартиру, несмотря на то, что выкупила долю у соседей. У женщины есть решение суда, однако соседи его игнорируют, высказывая угрозы в отношении женщины и ее детей.
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Что касается дела о гибели женщины из Челябинской области, отмечается, что первоначально причиной смерти эксперты назвали инфаркт, однако родственники утверждают о насильственном характере смерти и следах побоев на теле погибшей. Со слов авторов сюжета, только после обращения близких пострадавшей в СМИ было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. По подозрению в совершении преступления спустя несколько дней следственными органами СК РФ по Челябинской области задержан муж погибшей. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
"Председатель СК России поручил тщательнейшим образом проверить все доводы родственников погибшей, озвученные в СМИ, о несвоевременной реакции правоохранительных органов на совершенное преступление", - заключила Петренко.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваПроисшествия
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