Жительница Калининграда поранилась стеклом в пицце

КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Жительница Калининграда, поранившаяся стеклом, которое оказалось в пицце, взыскала через суд компенсацию морального вреда с руководства кафе, сообщила пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда.

Как говорится в материалах дела, женщина обратилась в суд с иском к собственнику кафе о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение. Она указала, что 19 марта 2019 года с коллегами обедала в кафе. После того, как она съела пиццу с кальмаром, почувствовала острую боль в горле, изо рта пошла кровь. Девушка обратилась к официанту, который вызвал ей скорую помощь. Медики зафиксировали порез пищевода, и ей провели операцию, после которой пришлось проходить длительное лечение.

В судебном заседании представители ответчика настаивали, что его вины в причинении вреда здоровью истице нет, а также указали, что добровольно выплатили ей 100 тысяч рублей. В суде было установлено, что 19 марта в кафе была разбита полка холодильника в моечном блоке. Был подтвержден и факт добровольного возмещения ущерба в сумме 100 тысяч рублей.

"Суд установил вину ответчика, реализовавшего продукты питания, которые не соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей кафе. Решением Ленинградского районного суда с собственника кафе в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, расходы на приобретение лекарственных препаратов в размере 5,8 тысячи рублей, штраф – 52,9 тысячи рублей", - говорится в сообщении.