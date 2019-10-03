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РИА Новости

Макрон прибыл в район префектуры полиции, где произошло нападение

17:22 03.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в район префектуры полиции, где ранее произошло нападение на полицейских, в результате которого скончались четыре человека, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Нападавший был застрелен.
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По данным телеканала, Макрон прибыл на место событий примерно в 14.30 по местному времени (15.30 мск). Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент "отправился в префектуру полиции, чтобы поддержать сотрудников префектуры и выразить свою солидарность".
Квартал, где находится префектура, в настоящий момент оцеплен. На месте происшествия также находятся глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп.
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Эммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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