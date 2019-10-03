Макрон прибыл в район префектуры полиции, где произошло нападение

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в район префектуры полиции, где ранее произошло нападение на полицейских, в результате которого скончались четыре человека, сообщает телеканал Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в район префектуры полиции, где ранее произошло нападение на полицейских, в результате которого скончались четыре человека, сообщает телеканал BFMTV

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите. Нападавший был застрелен.

По данным телеканала, Макрон прибыл на место событий примерно в 14.30 по местному времени (15.30 мск). Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент "отправился в префектуру полиции, чтобы поддержать сотрудников префектуры и выразить свою солидарность".