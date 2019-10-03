Захарова рассказала, что Украине нужнее американских комплексов Javelin

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украине нужно урегулирование внутри страны, а не американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США одобрили контракт на продажу противотанковых комплексов Javelin Украине на сумму в 39 миллионов долларов. По данным агентства, контракт на продажу 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетно-пусковых установок одобрен госдепартаментом и Конгрессом.
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"Мне кажется, что на сегодняшний день, то реально в чем нуждается Украина - это в урегулировании внутриукраинского конфликта, в выводе страны из кризиса по целому ряда направлений, из экономического кризиса, действительно настоящее улучшение ситуации в борьбе с коррупцией, в гармонизации внутриполитических процессов. Наверное, поиск собственной идентичности. В этом нуждается Украина. Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы, а вот по бюджету Украины, я думаю, эта закупка в очередной раз ударит", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.