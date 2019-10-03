Захарова рассказала, что Украине нужнее американских комплексов Javelin

"Мне кажется, что на сегодняшний день, то реально в чем нуждается Украина - это в урегулировании внутриукраинского конфликта, в выводе страны из кризиса по целому ряда направлений, из экономического кризиса, действительно настоящее улучшение ситуации в борьбе с коррупцией, в гармонизации внутриполитических процессов. Наверное, поиск собственной идентичности. В этом нуждается Украина. Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы, а вот по бюджету Украины, я думаю, эта закупка в очередной раз ударит", - сказала Захарова на брифинге в четверг.