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РИА Новости

Захарова рассказала, что Украине нужнее американских комплексов Javelin

17:17 03.10.2019
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© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента УкраиныИспытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента Украины
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) на военном полигоне на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Украине нужно урегулирование внутри страны, а не американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США одобрили контракт на продажу противотанковых комплексов Javelin Украине на сумму в 39 миллионов долларов. По данным агентства, контракт на продажу 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетно-пусковых установок одобрен госдепартаментом и Конгрессом.
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"Мне кажется, что на сегодняшний день, то реально в чем нуждается Украина - это в урегулировании внутриукраинского конфликта, в выводе страны из кризиса по целому ряда направлений, из экономического кризиса, действительно настоящее улучшение ситуации в борьбе с коррупцией, в гармонизации внутриполитических процессов. Наверное, поиск собственной идентичности. В этом нуждается Украина. Я не думаю, что поставка тех видов вооружений, о которых вы сказали, каким-то образом решит эти вопросы, а вот по бюджету Украины, я думаю, эта закупка в очередной раз ударит", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
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РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Реакция на события на УкраинеJavelin (ПТРК)Мария ЗахароваМИД РФСШАУкраинаВ мире
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