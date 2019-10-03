В Москве прошел финал всероссийского конкурса проектов "Молоды душой"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На площадке Всероссийского форума "серебряных" добровольцев состоялась очная защита проектов финалистов всероссийского конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой", сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Победителей объявят на церемонии закрытия форума, они получат средства на реализацию своих инициатив в размере от 50 до 250 тысяч рублей.

Всего в этом году было подано 678 проектов из 72 регионов страны, из них в финал прошла лишь 41 инициатива.

Конкурс социальных проектов "Молоды душой", организованный АВЦ совместно с благотворительным фондом "Память поколений", проходит во второй раз. Он призван выявить и тиражировать лучшие добровольческие практики и методики, а также инновационные формы организации волонтерской деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.

Конкурс проходит по пяти номинациям: "Наставничество", "Социальная помощь", "Просвещение", "С заботой о природе" и "Активное долголетие". Принять в нем участие могут волонтеры, руководители и представители добровольческих объединений и НКО, представители государственных организаций, бизнеса и других инициативных групп всех возрастов, развивающих "серебряное" волонтерство или привлекающих к своей работе граждан старше 55 лет.