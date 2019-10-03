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РИА Новости
Школа волонтера

В Москве прошел финал всероссийского конкурса проектов "Молоды душой"

17:11 03.10.2019
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВ Москве прошел финал всероссийского конкурса проектов "Молоды душой"
В Москве прошел финал всероссийского конкурса проектов Молоды душой
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. На площадке Всероссийского форума "серебряных" добровольцев состоялась очная защита проектов финалистов всероссийского конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой", сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Победителей объявят на церемонии закрытия форума, они получат средства на реализацию своих инициатив в размере от 50 до 250 тысяч рублей.
Всего в этом году было подано 678 проектов из 72 регионов страны, из них в финал прошла лишь 41 инициатива.
В Москве открылся Всероссийский форум серебряных добровольцев
2 октября, 13:32Школа волонтера
В Москве открылся Всероссийский форум "серебряных" добровольцев
Конкурс социальных проектов "Молоды душой", организованный АВЦ совместно с благотворительным фондом "Память поколений", проходит во второй раз. Он призван выявить и тиражировать лучшие добровольческие практики и методики, а также инновационные формы организации волонтерской деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.
Конкурс проходит по пяти номинациям: "Наставничество", "Социальная помощь", "Просвещение", "С заботой о природе" и "Активное долголетие". Принять в нем участие могут волонтеры, руководители и представители добровольческих объединений и НКО, представители государственных организаций, бизнеса и других инициативных групп всех возрастов, развивающих "серебряное" волонтерство или привлекающих к своей работе граждан старше 55 лет.
"Серебряное" волонтерство – одно из ключевых направлений добровольчества в России. На сегодняшний день по всей стране более 20 тысяч активистов старшего возраста участвуют в общественной деятельности и реализуют свои проекты.
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Школа волонтераСеребряное волонтерство - Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииБлаготворительный фонд "Память поколений"ВолонтерыМосква
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