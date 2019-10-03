Рожденную в Турции недоношенную девочку эвакуировали в Россию

АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты ВЦМК "Защита" при содействии генконсульства России в Анталье провели медицинскую эвакуацию в Казань преждевременно родившейся девочки, сообщила в четверг российская дипмиссия.

"Второго октября из Антальи в Казань была проведена медицинская эвакуация месячного ребенка. Эвакуацию проводила команда специалистов ВЦМК "Защита" при активном содействии генконсульства РФ в Анталье. Эвакуация из Антальи в Казань была совершена в условиях регулярных пассажирских авиарейсов с транзитной пересадкой в Москве. Девочка родилась в Турции преждевременно и получала квалифицированную медицинскую помощь в одном из госпиталей Антальи", - говорится в сообщении российского генконсульства в Анталье.

Отмечается, что после стабилизации состояния ребенка и признания его транспортабельным стало возможным перевезти маленькую пациентку для дальнейшего выхаживания в Казань, где проживают её родители.