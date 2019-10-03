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РИА Новости

Рожденную в Турции недоношенную девочку эвакуировали в Россию

17:09 03.10.2019 (обновлено: 18:08 03.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты ВЦМК "Защита" при содействии генконсульства России в Анталье провели медицинскую эвакуацию в Казань преждевременно родившейся девочки, сообщила в четверг российская дипмиссия.
"Второго октября из Антальи в Казань была проведена медицинская эвакуация месячного ребенка. Эвакуацию проводила команда специалистов ВЦМК "Защита" при активном содействии генконсульства РФ в Анталье. Эвакуация из Антальи в Казань была совершена в условиях регулярных пассажирских авиарейсов с транзитной пересадкой в Москве. Девочка родилась в Турции преждевременно и получала квалифицированную медицинскую помощь в одном из госпиталей Антальи", - говорится в сообщении российского генконсульства в Анталье.
Отмечается, что после стабилизации состояния ребенка и признания его транспортабельным стало возможным перевезти маленькую пациентку для дальнейшего выхаживания в Казань, где проживают её родители.
"В ходе транспортировки в отношении ребенка осуществлялись мероприятия по лечебно-охранительному режиму - поддерживалась комфортная температура размещения с учетом возраста и периода выхаживания; проводился мониторинг витальных функций, применялись кислородотерапия и инфузионная интенсивная терапия, поддерживался принятый в госпитале режим кормления. В аэропорту прилета Казани ребенок был передан специализированной неонатальной бригаде в стабильном состоянии для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.
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