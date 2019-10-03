Галерист подарил французскому музею 45 гравюр Пикассо

Художник Пабло Пикассо в Каннах на ежегодном кинофестивале, 1 мая 1957 года

© AP Photo / H. Babout Художник Пабло Пикассо в Каннах на ежегодном кинофестивале, 1 мая 1957 года

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Квентин Лоренс, директор галереи Луизы Лейри в Париже, подарил художественному музею Мориса Жардо во французском Бельфоре 45 гравюр Пабло Пикассо, . Квентин Лоренс, директор галереи Луизы Лейри в Париже, подарил художественному музею Мориса Жардо во французском Бельфоре 45 гравюр Пабло Пикассо, сообщает Le Figaro.

"Бесценный подарок" представят публике четвертого октября. "Работы художника показывают мастерство гравера и демонстрируют его стремление возвращаться к одним и тем же темам: портрет, пара, игры, вакханалия", — подчеркнул директор музея Марк Вердюр.

Он назвал эти работы мастера "дневником его жизни". Они были выполнены в период с 1919 по 1955 и отпечатаны в 1960 году, подписи на них нет.

Гравюры дополнили коллекцию музея из 150 картин и скульптур Брака, Леже и Пикассо.