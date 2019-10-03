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РИА Новости
Культура

Галерист подарил французскому музею 45 гравюр Пикассо

18:57 03.10.2019
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© AP Photo / H. BaboutХудожник Пабло Пикассо в Каннах на ежегодном кинофестивале, 1 мая 1957 года
Художник Пабло Пикассо в Каннах на ежегодном кинофестивале, 1 мая 1957 года
© AP Photo / H. Babout
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Квентин Лоренс, директор галереи Луизы Лейри в Париже, подарил художественному музею Мориса Жардо во французском Бельфоре 45 гравюр Пабло Пикассо, сообщает Le Figaro.
"Бесценный подарок" представят публике четвертого октября. "Работы художника показывают мастерство гравера и демонстрируют его стремление возвращаться к одним и тем же темам: портрет, пара, игры, вакханалия", — подчеркнул директор музея Марк Вердюр.
Он назвал эти работы мастера "дневником его жизни". Они были выполнены в период с 1919 по 1955 и отпечатаны в 1960 году, подписи на них нет.
Гравюры дополнили коллекцию музея из 150 картин и скульптур Брака, Леже и Пикассо.
Квентин Лоренс — внук скульптура Генри Лоренса, который дружил с Пикассо и был душеприказчиком Мориса Жардо, часть коллекции которого легла в основу художественного музея в Бельфоре.
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