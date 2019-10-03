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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия предложила построить АЭС в Азербайджане

17:05 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев . Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане, сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
"АЭС будет такая, которую выберет наша азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию", - сказал Лихачев.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге. 20 июня 2016
Вчера, 03:39РИА Новости
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"Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, это очень много", - добавил он.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевРосатомРоссияАзербайджан
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