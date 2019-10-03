Россия предложила построить АЭС в Азербайджане

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане, сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

"АЭС будет такая, которую выберет наша азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию", - сказал Лихачев.

"Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерации электричества, это очень много", - добавил он.