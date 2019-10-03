Россия предложила Филиппинам проект плавучей АЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи

СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил лидеру Филиппин Родриго Дутерте проект плавучей атомной электростанции, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По словам топ-менеджера, есть несколько вариантов развития атомной энергетики на Филиппинах. Первый из них — перезагрузка законсервированной станции, второй — строительство более мощного объекта.

"И, может, более интересный подход, который мы тоже предлагали филиппинским друзьям, — это малые, в том числе плавучие, формы (атомной генерации. — Прим. ред.)", — сказал Лихачев.

Он отметил, что такой вариант может заинтересовать Филиппины, так как это островная страна с разными "точками роста", на которых требуется кратно увеличить энергопотребление.