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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия предложила Филиппинам проект плавучей АЭС

17:02 03.10.2019 (обновлено: 18:01 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил лидеру Филиппин Родриго Дутерте проект плавучей атомной электростанции, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
По словам топ-менеджера, есть несколько вариантов развития атомной энергетики на Филиппинах. Первый из них — перезагрузка законсервированной станции, второй — строительство более мощного объекта.
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"И, может, более интересный подход, который мы тоже предлагали филиппинским друзьям, — это малые, в том числе плавучие, формы (атомной генерации. — Прим. ред.)", — сказал Лихачев.
Он отметил, что такой вариант может заинтересовать Филиппины, так как это островная страна с разными "точками роста", на которых требуется кратно увеличить энергопотребление.
"В этом смысле плавучие формы наиболее мобильны и не требуют создания дополнительной серьезной сетевой инфраструктуры, что затратно и достаточно сложно для островного государства", — добавил глава "Росатома".
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Ядерные технологииРодриго ДутертеАлексей ЛихачевРосатомВладимир ПутинСочиРоссияТехнологииВ мире
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