Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T16:45Z
https://ria.ru/20191003/1559405667.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155910/13/1559101385_0:0:2960:1665_1036x0_80_0_0_366ac99b1527d00d9cbf63281141b97a.jpg
РИА Новости

Орешкин призвал не реагировать на падение бирж США

16:45 03.10.2019
782
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал не реагировать на нынешнее падение бирж США, отметив, что нужно думать о замедлении мировой экономики в целом, а не о ситуации в отдельной стране.
Основные биржевые индексы США в октябре показывают худшее начало квартала с 2008 года, когда разразился мировой экономический кризис. Так, индекс Dow Jones по итогам торгов в среду упал на 1,86%, индекс S&P 4500 - на 1,79%, Nasdaq потерял 1,56%. Инвесторы опасаются, что падение производственной активности до 10-летнего минимума может быть предвестником экономического спада в Штатах.
"Это биржа, она то падает, то растет. Я бы не выпячивал как-то особенно чисто американскую ситуацию. Что влияет на нас негативно - динамика мировой экономики", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах 16-го заседания Валдайского клуба.
"Нам стоит думать о глобальных трендах, а не об изменении номинальных показателей в конкретных точках мира", - добавил министр.
Биржевые торги в Китае
3 сентября, 19:00Россия-Китай: Главное
Биржи из Китая и России подписали соглашение о взаимопонимании
Орешкин отметил, что рост мировой экономики по итогам 2019 года будет существенно ниже 3%. "Мы сейчас увидим очередное понижение прогноза, сейчас МВФ будет готовить, обновлять на этот год - они опустят ниже 3%. У них будут заоблачные ожидания на будущее, но на этот год они понизят ниже 3%. Может быть, ближе к 2,5%", - добавил он.
Орешкин пояснил, что замедление мировой экономики негативно влияет на динамику экспорта. "У нас сейчас два главных риска краткосрочных для экономического роста - это внешний спрос и совокупный спрос внутри, связанный с синхронным замедлением всех видов кредитования", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
На прошлой неделе Орешкин говорил, что в России наметился рост экономики на уровне 1,6-1,7% в начале третьего квартала, но есть риски замедления в ближайшие 12 месяцев.
Флаги США и Китая
29 сентября, 02:16РИА Новости
США не планируют проводить делистинг китайских компаний с американских бирж
661115
Обсудить 0
Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФСШАВ мире
Рекомендуем
Покупатели в торговом зале супермаркета
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к концу года
РИА
Новости
Буровая вышка и газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Цены на нефть перешли к росту после резкого снижения днем ранее
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Венесуэла планирует восстановить добычу нефти до уровня 2018 года
Лента
новостей
Рабочий в терминале компании Газпромнефть в Санкт-Петербурге
РФ может за три месяца нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Эксперты рассказали, как смена посла повлияет на отношения России и США
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обострение торговых споров США и ЕС
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Пушков высмеял реакцию американских журналистов на шутку Путина
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин прокомментировал стратегию Китая в отношениях с США
Заседание Верховной рады Украины
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Прототип британского марсохода Rosalind Franklin ExoMars
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
Лента новостейМолния