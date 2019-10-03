Орешкин призвал не реагировать на падение бирж США

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал не реагировать на нынешнее падение бирж США, отметив, что нужно думать о замедлении мировой экономики в целом, а не о ситуации в отдельной стране.

Основные биржевые индексы США в октябре показывают худшее начало квартала с 2008 года, когда разразился мировой экономический кризис. Так, индекс Dow Jones по итогам торгов в среду упал на 1,86%, индекс S&P 4500 - на 1,79%, Nasdaq потерял 1,56%. Инвесторы опасаются, что падение производственной активности до 10-летнего минимума может быть предвестником экономического спада в Штатах.

"Это биржа, она то падает, то растет. Я бы не выпячивал как-то особенно чисто американскую ситуацию. Что влияет на нас негативно - динамика мировой экономики", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах 16-го заседания Валдайского клуба.

"Нам стоит думать о глобальных трендах, а не об изменении номинальных показателей в конкретных точках мира", - добавил министр.

Орешкин отметил, что рост мировой экономики по итогам 2019 года будет существенно ниже 3%. "Мы сейчас увидим очередное понижение прогноза, сейчас МВФ будет готовить, обновлять на этот год - они опустят ниже 3%. У них будут заоблачные ожидания на будущее, но на этот год они понизят ниже 3%. Может быть, ближе к 2,5%", - добавил он.

Орешкин пояснил, что замедление мировой экономики негативно влияет на динамику экспорта. "У нас сейчас два главных риска краткосрочных для экономического роста - это внешний спрос и совокупный спрос внутри, связанный с синхронным замедлением всех видов кредитования", - подчеркнул глава Минэкономразвития.