Роспотребнадзор запросил данные о лапше быстрого приготовления с токсинами

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор направил в Роскачество запрос о предоставлении информации о результатах исследования образцов лапши быстрого приготовления после сообщений о наличии в продукте токсинов и пестицидов, однако ответа пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли.

"Направлен запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов лапши быстрого приготовления. Материалы в Роспотребнадзор по состоянию на четверг не поступили", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор после сообщений об обнаружении токсинов, пестицидов и повышенном содержании соли в образцах лапши быстрого приготовления держит ситуацию на особом контроле, уточнили в пресс-службе.