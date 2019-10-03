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РИА Новости

Роспотребнадзор запросил данные о лапше быстрого приготовления с токсинами

16:45 03.10.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовБыстрое питание
Быстрое питание
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор направил в Роскачество запрос о предоставлении информации о результатах исследования образцов лапши быстрого приготовления после сообщений о наличии в продукте токсинов и пестицидов, однако ответа пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли.
"Направлен запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов лапши быстрого приготовления. Материалы в Роспотребнадзор по состоянию на четверг не поступили", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор после сообщений об обнаружении токсинов, пестицидов и повышенном содержании соли в образцах лапши быстрого приготовления держит ситуацию на особом контроле, уточнили в пресс-службе.
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Работа по контролю за качеством и безопасностью пищевой продукции, в том числе лапшой быстрого приготовления ведется в постоянном режиме, подчеркнули в ведомстве.
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РоскачествоРоспотребнадзорРоссияОбщество
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