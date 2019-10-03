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РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом

16:44 03.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, но образование снежного покрова маловероятно, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В воскресенье среди капель дождя могут пролетать отдельные снежинки. Говоря профессиональным языком, в воскресенье в столице и в окрестностях возможны кратковременные дожди с мокрым снегом", - сказал Леус.
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Синоптик также отметил, что образование снежного покрова маловероятно.
"Земля теплая, нужно достаточно времени, чтобы земля остыла и снег на нее ложился и не таял. Так, может быть, на траве кое-где снег будет лежать ... час, полчаса, и то маловероятно", - отметил Леус.
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