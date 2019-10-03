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РИА Новости

В Тамбове два человека пострадали при пожаре на химзаводе

16:36 03.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 3 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате пожара на складе химической продукции завода "Пигмент" в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о возгорании на заводе "Пигмент" по улице Монтажников в Тамбове поступила спасателям в 15.05 мск четверга.
"Поступило сообщение о загорании продукции на складе... Площадь пожара 200 квадратных метров. Здание одноэтажное площадью 200 квадратных метров. Относится к КВО - ООО "УК "Крата" Тамбовское открытое акционерное общество "Пигмент", - говорится в сообщении ГУМЧС.
По данным управления, которые приводит мэрия, пожар локализован в 15.15 мск. В его ликвидации участвуют 30 человек и 10 единиц техники.
"В результате пожара пострадали два человека, у одного из них серьезные ожоги. Второй сам сам пришел в больницу с жалобой на ожоги верхних дыхательных путей", - сказал собеседник агентства.
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По данным ГУМЧС, технический регламент на предприятии не нарушен, пожар на работу объекта не повлиял, производственный процесс проходит в штатном режиме.
ПАО "Пигмент" является производителем химической продукции.
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