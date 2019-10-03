Продажи "АвтоВАЗа" в России за девять месяцев выросли до 265,2 тысячи машин

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в сентябре выросли на 1,1% в годовом выражении - до 31,516 тысячи машин, за девять месяцев - на 2,4%, до 265,2 тысячи автомобилей, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

"В сентябре 2019 года в России продано 31,516 тысячи Lada (+1,1% к сентябрю 2018 года). Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России продано 265,2 тысячи автомобилей Lada, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период 2018 года", - сообщает компания.

Более трети проданных в сентябре машин пришлось на семейство Lada Granta - своих покупателей нашли 11,208 тысячи машин, что на 13% больше, чем в сентябре 2018 года, а по итогам 9 месяцев в РФ продано 96,974 тысячи Granta, рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 38%, отмечает "АвтоВАЗ". Продажи Vesta выросли на 4,4% в сентябре - до 9,452 тысячи штук и на 9,6% за три квартала - до 83,5 тысячи машин, подсчитала компания.