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РИА Новости

Продажи "АвтоВАЗа" в России за девять месяцев выросли до 265,2 тысячи машин

16:35 03.10.2019 (обновлено: 16:57 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Vesta SW в автосалоне
Автомобиль Lada Vesta SW в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль Lada Vesta SW в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в сентябре выросли на 1,1% в годовом выражении - до 31,516 тысячи машин, за девять месяцев - на 2,4%, до 265,2 тысячи автомобилей, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"В сентябре 2019 года в России продано 31,516 тысячи Lada (+1,1% к сентябрю 2018 года). Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России продано 265,2 тысячи автомобилей Lada, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период 2018 года", - сообщает компания.
Автомобиль Lada Granta
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Более трети проданных в сентябре машин пришлось на семейство Lada Granta - своих покупателей нашли 11,208 тысячи машин, что на 13% больше, чем в сентябре 2018 года, а по итогам 9 месяцев в РФ продано 96,974 тысячи Granta, рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 38%, отмечает "АвтоВАЗ". Продажи Vesta выросли на 4,4% в сентябре - до 9,452 тысячи штук и на 9,6% за три квартала - до 83,5 тысячи машин, подсчитала компания.
"Положительную динамику продемонстрировали и коммерческие версии Lada, в сентябре продан 1,131 тысяча автомобилей. Это самый высокий показатель за 2019 год, и на 13,8% выше, чем в сентябре 2018 года. Наибольшей популярностью пользуется фургон Largus. С января по сентябрь продан 6,771 тысячи автомобилей, что составляет 84% от объема продаж коммерческих Lada", - пояснила компания.
"Копейка", "Рикша" и "Рапан": музей прототипов АвтоВАЗа в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

Автомобиль ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
1 из 15

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
2 из 15

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Концепт электрокара Lada "Рикша".

Концепт электрокара Lada Рикша в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
3 из 15

Концепт электрокара Lada "Рикша".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

Экспозиция в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
4 из 15

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

Салон автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
5 из 15

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Lada Kalina Sport.

Автомобиль Lada Kalina Sport в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
6 из 15

Автомобиль Lada Kalina Sport.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

Автомобиль Fiat 124 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти. Прототип советского автомобиля ВАЗ-2101
7 из 15

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

Экспозиция в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
8 из 15

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Lada Priora 21723 хэтчбек.

Автомобиль Lada Priora 21723 хэтчбек в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
9 из 15

Lada Priora 21723 хэтчбек.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
10 из 15

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
11 из 15

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

Лада Родстер, концепт электрокара Рапан и электромобиль Лада Гольф в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
12 из 15

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Lada "Премьер".

Автомобиль Lada Премьер в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
13 из 15

Автомобиль Lada "Премьер".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

Надпись и фотографии на стене в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
14 из 15

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанк

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

Автомобили ВАЗ-2101 и Fiat 124 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
15 из 15

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
1 из 15

ВАЗ-2101 — легендарная "копейка" — первая модель, выпущенная Волжским автозаводом.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Посетители в музее прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Концепт электрокара Lada "Рикша".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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4 из 15

Экспозиция музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Салон автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Автомобиль Lada Kalina Sport.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Fiat 124 — прообраз первых "Жигулей".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Экспонаты музея АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Lada Priora 21723 хэтчбек.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Посетители осматривают экспозицию музея прототипов АвтоВАЗа.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Двигатель автомобиля ВАЗ-2101.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Лада "Родстер", концепт электрокара "Рапан" и электромобиль "Лада Гольф".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Автомобиль Lada "Премьер".

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Музей АвтоВАЗа в Тольятти.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
15 из 15

ВАЗ-2101 и его предшественник Fiat 124.

© РИА Новости / Анар Мовсумов
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