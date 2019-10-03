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РИА Новости

Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку

16:33 03.10.2019 (обновлено: 17:00 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрафин и рюмки
Графин и рюмки
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Графин и рюмки. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
"Решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым. — Прим. ред.)", — добавил он.
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С помощью минимальных розничных цен борются с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России такие цены установлены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Стоимость водки составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, коньяка — 388 рублей, игристых вин — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
При этом Минфин считает достаточным повышение цены на коньяк до 420-430 рублей.
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"Посчитаем, но 450 рублей многовато. Там понятно, что для качественного коньяка надо поднимать цену. Там больше, чем на инфляцию, но 450 рублей — как-то многовато", — заявил Сазанов.
Ранее в сентябре "Кизлярский коньячный завод" предложил повысить минимальную розничную цену на коньяк почти на 16 процентов, до 450 рублей за 0,5 литра.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
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Алексей СазановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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