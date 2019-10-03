Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом. Комментарий политика опубликовал в Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом. Комментарий политика опубликовал в Facebook телеканал "Громадьске".

"Я сравниваю сегодня нашу родную Украину, которую построили нам наши предшественники, с насосом, где, что ни возьмешь, все что-то не работает", — заявил он.

Депутат также прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, выполнение соглашения должно проходить под наблюдением ОБСЕ и в соответствии с украинскими законами.