Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом. Комментарий политика опубликовал в Facebook телеканал "Громадьске".
"Я сравниваю сегодня нашу родную Украину, которую построили нам наши предшественники, с насосом, где, что ни возьмешь, все что-то не работает", — заявил он.
Депутат также прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, выполнение соглашения должно проходить под наблюдением ОБСЕ и в соответствии с украинскими законами.
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.