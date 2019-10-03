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РИА Новости

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

16:30 03.10.2019 (обновлено: 16:55 03.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом. Комментарий политика опубликовал в Facebook телеканал "Громадьске".
"Я сравниваю сегодня нашу родную Украину, которую построили нам наши предшественники, с насосом, где, что ни возьмешь, все что-то не работает", — заявил он.
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Депутат также прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, выполнение соглашения должно проходить под наблюдением ОБСЕ и в соответствии с украинскими законами.
"Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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